Універсал "Оклахоми" оформив переможний кидок перед сиреною: момент дня в НБА
Нагорі хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний виконавець "Оклахоми-Сіті Тандер" Джейлен Вільямс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Новачок сезону став головною дійовою особою протистояння з "Детройтом". Він не тільки був найрезультативнішим на паркеті, а й набрав переможні очки. На останніх секундах Вільямс вдало зіграв на підбиранні під кошиком "Пістонз" і виконав кидок на два пункти.
Хронометр зупинився на позначці 0,5 секунди, тож "Детройт" відігратися не встиг (106:107). Завдяки перемозі "Оклахома" закріпилася на 10-й сходинці Західної конференції НБА та наразі останньою проходить у плей-офф. Натомість "Пістонз" – безнадійний аутсайдер на Сході.
Вільямс провів у грі 37 хвилин. За цей час він встиг набрати 27 очок, зробив 8 підбирань і віддав 6 передач. Рекорд результативності універсала – 32 пункти.
Хто такий Джейлен Вільямс
Уродженець Колорадо, на студентському рівні виступав за "Бронкос" Університету Санта-Клари. Обраний "Оклахомою" під 12-м номером драфту НБА-2022.
Грав у баскетбол у гілбертській школі Перрі в штаті Арізона, куди переїхала його родина. У старших класах виріс на понад 20 см. У коледжі прогресував у кожному новому сезоні Національної асоціації студентського спорту.
Молодший брат Вільямса – Коуді – вважається одним із найперспективніших баскетболістів-школярів. Із нового навчального року він виступатиме за "Колорадо Буффалос".
До слова, українець Лень доклався до перемоги "Сакраменто" з гарантією виходу в плей-офф.
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