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Українець Лень допоміг "Сакраменто" зняти 17-річне прокляття в НБА та здобув приз

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Портленд, Четвер 30 березня 2023 10:24
Українець Лень допоміг "Сакраменто" зняти 17-річне прокляття в НБА та здобув приз Фото: Олексій Лень відіграв 15 хвилин проти "Портленда" (jacksonprogress-argus.com)
Автор: Антон Федорців

До розгрому "Портленд Трейл Блейзерс" на виїзді доклався центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень. Каліфорнійці гарантували собі місце в плей-офф сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Українець розпочав матч на лаві запасних. Згодом він з'явився на паркеті та загалом провів у грі 15,5 хвилин. За відведений час Лень встиг набрати 5 очок і зробив 8 підбирань. За показником "плюс-мінус" його результат позитивний (29).

Цифри Леня могли бути ще кращими, але він реалізував два двоочкових кидки (4 спроби) та один штрафний (2). З-за "дуги" цього вечора український центровий не кидав. Натомість добре зарекомендував себе в обороні. Лень оформив 2 перехоплення і 1 блокшот, тож отримав спецільний ланцюжок – приз роздягальні "Кінгз" найкращому гравцю захисного плану в конкретному поєдинку.

Зрештою, "Сакраменто" розтрощив "Портленд" на виїзді (120:80). Найрезультативнішим у матчі став форвард "Трейл Блейзерс" Шейдон Шарп (30 пунктів). Тим часом у складі "Кінгз" найбільше набрав оборонець Малік Монк (19 очок).

"Сакраменто" достроково вийшов у плей-офф. "Кінгз" перервали невдалу серію результатів – востаннє вони грали в матчах на виліт у сезоні 2005/06. З тих пір каліфорнійці незмінно завершували виступи після регулярного сезону. Ця серія стала найдовшою в історії НБА.

До слова, напередодні українець Михайлюк солідно зіграв проти "Оклахоми".

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