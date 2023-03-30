Универсал "Оклахомы" оформил победный бросок перед сиреной: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Новичок сезона стал главным действующим лицом противостояния с "Детройтом". Он не только был самым результативным на паркете, но и набрал победные очки. На последних секундах Уильямс удачно сыграл на подборе под кольцом "Пистонс" и выполнил бросок на два пункта.

Хронометр остановился на отметке 0,5 секунды, так что "Детройт" отыграться не успел (106:107). Благодаря победе "Оклахома" закрепилась на 10-й строчке Западной конференции НБА и последней проходит в плей-офф. "Пистонс" – безнадежный аутсайдер на Востоке.

Уильямс провел в игре 37 минут. За это время он успел набрать 27 очков, совершил 8 подборов и отдал 6 передач. Рекорд результативности универсала – 32 пункта.

Кто такой Джейлен Уильямс

Уроженец Колорадо, на студенческом уровне выступал за "Бронкос" Университета Санта-Клары. Выбран "Оклахомой" под 12-м номером драфта НБА-2022.

Играл в баскетбол в гилбертской школе Перри в штате Аризона, куда переехала его семья. В старших классах вырос более чем на 20 см. В колледже прогрессировал в каждом новом сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта.

Младший брат Уильямса – Коуди – считается одним из самых перспективных баскетболистов-школьников. С нового учебного года он будет выступать за "Колорад Буффалос".