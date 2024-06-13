Уникально и экстремально. WP рассказало, как ВСУ нестандартно используют технику

Украина экстремально использует предоставленную западную технику. Это связано с нехваткой артиллерии и боеприпасов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Недавно Министерство обороны Украины обнародовало видео боя в районе села Сокол в Донецкой области. На кадрах боевая машина Bradley идет в прямой бой с российской техникой.

The Bradley power

-сделанный Bradley IFV в сервисе с 47-й механизированной бригадой является стрельба в германии IFV в заключительном диапазоне и значительным умением его. pic.twitter.com/3ZIyfRNjG8 — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 8, 2024

Как отмечается, во время боя россияне выехали на своей технике из-за деревьев, и через несколько секунд обе машины мчались друг против друга, стреляя из пушек. Из российской машины выпал военный. Украинская БМП получила удар по системе прицеливания. Основное оружие вышло из строя. Но командир машины приказал протаранить российский бронетранспортер БТР-82.

WP пообщалась с командиром Bradley, участвовавшей в тех боях. Украинский военный 47-й отдельной механизированной бригады пришел обучение от американских военных в Германии.

Защитник из больницы, где он восстанавливается после ранения, высоко оценил броню Bradley и ее способность поражать врага 25-мм снарядами. Он отметил, что Bradley своим ходом вернулась из боя, несмотря на заявления россиян об уничтожении машины.

WP отмечает, что опубликованное видео свидетельствует о том, что Украина использует западную технику уникальным и экстремальным способом, чтобы обойти истощенные запасы артиллерии и нехватку живой силы.

По данным Пентагона, США предоставили Украине 300 Bradley. Разработанная в 1980-х годах для защиты и дополнения танков M1 Abrams, Bradley получила прозвище "боевое такси" за ее способность переправлять шести солдат через поле боя под защитой тяжелой брони.

Доктрина США требует, чтобы Bradley использовались на поле боя вместе с другой техникой, например, с танками. БМП должны поражать цели на больших расстояниях во избежание огня противника. Эта стратегия дополняется дополнительной защитой из воздуха. Но возможности Украины ограничены, поэтому используется одна-две машины во избежание обнаружения.