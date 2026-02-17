Унікальний випадок: на Сумщині окупанти здалися в полон та потягнули інших (відео)

За даними військових, бійці 158 бригади за допомогою дрона із гучномовцем взяли в полон двох російських солдатів із позивними "Горець" та "Хірург".

"Потім ці двоє записали звернення із запрошенням до своїх "колег" і тоді здалось ще троє окупантів", - йдеться у повідомленні.

Всього п’ятеро російських військових поповнили обмінний фонд і отримали шанс вижити.

У бригаді назвали цей випадок унікальним для фронту та закликали інших росіян здаватися у полон.