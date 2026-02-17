Уникальный случай: на Сумщине оккупанты сдались в плен и потянули других (видео)

По данным военных, бойцы 158 бригады с помощью дрона с громкоговорителем взяли в плен двух российских солдат с позывными "Горец" и "Хирург".

"Затем эти двое записали обращение с приглашением к своим "коллегам" и тогда сдалось еще трое оккупантов", - говорится в сообщении.

Всего пятеро российских военных пополнили обменный фонд и получили шанс выжить.

В бригаде назвали этот случай уникальным для фронта и призвали других россиян сдаваться в плен.