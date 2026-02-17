Уникальный случай: на Сумщине оккупанты сдались в плен и потянули других (видео)

На Северо-Слобожанском направлении двое военных РФ сдались в плен, после чего через громкоговоритель призвали своих коллег также сложить оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 158 отдельную механизированную бригаду.
По данным военных, бойцы 158 бригады с помощью дрона с громкоговорителем взяли в плен двух российских солдат с позывными "Горец" и "Хирург".
"Затем эти двое записали обращение с приглашением к своим "коллегам" и тогда сдалось еще трое оккупантов", - говорится в сообщении.
Всего пятеро российских военных пополнили обменный фонд и получили шанс выжить.
В бригаде назвали этот случай уникальным для фронта и призвали других россиян сдаваться в плен.
Напомним, как сообщалось ранее, на Северо-Слобожанском направлении, охватывающем приграничье Сумской области, ситуация остается активной. Несмотря на уменьшение штурмовых действий, российские войска не отказываются от намерения создать буферную зону.
По словам военных, украинские защитники успешно срывают планы оккупантов.
Они рассказали, что основной тактикой россиян остаются малые пешие штурмовые группы по два-четыре военнослужащих, а использование техники для штурмов на этом направлении случается редко.
По обновленным данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток 17 февраля на Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские оккупанты совершили 52 обстрела населенных пунктов и позиций украинский подразделений.