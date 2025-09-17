Унікальний союзник: король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України, - Politico

Союзники України шукають нові важелі впливу на Трампа

Спільно з першою леді Меланією Трамп стане першим президентом США, якого офіційно приймуть у Віндзорському замку. Це стане ще одним винятком у низці незвичайних кроків другого державного візиту Трампа.

Лондон готує пишний прийом із банкетом, почесним ескортом і військовим авіапарадом. За цією церемонією стоїть і політична мета - нагадати про довгу історію військового співробітництва Британії та США.

Король як посередник

Британська влада розраховує, що королівський "шарм" допоможе прем'єр-міністру Кіру Стармеру переконати Трампа посилити тиск на Володимира Путіна. Хоча офіційно переговори про мир в Україні не значаться в програмі, джерела очікують, що їх піднімуть за закритими дверима.

Високопоставлений військовий чиновник зазначив, що король "дуже близький" до деталей переговорів про припинення вогню і особисто до Володимира Зеленського. Це дає Лондону унікальну перевагу - монарха, який тихо, але послідовно підтримує Київ.

Підтримка Зеленського

На відміну від холодного ставлення до українського президента, Трамп демонструє глибоку повагу до британської монархії. Вирушаючи до Лондона, він назвав Чарльза "елегантним джентльменом" і візит - "великою честю".

Після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський знайшов підтримку саме в Чарльза. Король несподівано запросив його на чай у Сандрінгем, а потім - на обід у Віндзорському замку перед червневим самітом НАТО.

Орісія Луцевич із Chatham House зазначила, що жести Чарльза стали сигналом "солідарності та нагадуванням про те, хто жертва, а хто агресор". За словами колишньої британської дипломатки, монарх уміє знаходити форми вираження своєї позиції, навіть не виступаючи публічно.

Таємна дипломатія

Під час візиту Трамп проведе ніч у Віндзорі, де на нього чекають каретна процесія, обід у парадній залі та державний банкет. На думку колишніх дипломатів, саме в кулуарах король може спробувати переконати президента підтримати Україну.

Нещодавно Чарльз у посланні до Дня незалежності України закликав до "справедливого і міцного миру". Експерти не виключають, що він знову згадає Україну у своїй промові на банкеті. Символізм візиту підкреслює роль Британії та США як союзників у війнах.

Складний вибір для Трампа

Однак залишається питання, чи зможе король реально вплинути на американського лідера. Радники вказують, що подібні прийоми раніше допомагали переконати Трампа у важливості НАТО. Цього разу разом із ним прибувають держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф, яких також намагатимуться схилити до підтримки Києва.

Біограф Чарльза Роберт Гардман підкреслював, що "в термінах м'якої сили світ більше цікавить монархія, ніж Даунінг-стріт". Але при цьому позиція Трампа щодо Росії залишається суперечливою.

Президент ясно дав зрозуміти, що додаткові заходи США проти Москви можливі тільки після того, як союзники по НАТО перестануть купувати російську нафту і введуть тарифи проти Китаю. За словами експертів, така позиція залишає мало простору для маневру.

Трамп може прислухатися до доводів короля, але очікувати різкого повороту в його політиці експерти поки що не готові.