Уникальный союзник: король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине, - Politico

Союзники Украины ищут новые рычаги влияния на Трампа

Совместно с первой леди Меланией Трамп станет первым президентом США, которого официально примут в Виндзорском замке. Это станет еще одним исключением в череде необычных шагов второго государственного визита Трампа.

Лондон готовит пышный прием с банкетом, почетным эскортом и военным авиапарадом. За этой церемонией стоит и политическая цель - напомнить о долгой истории военного сотрудничества Британии и США.

Король как посредник

Британские власти рассчитывают, что королевский "шарм" поможет премьер-министру Киру Стармеру убедить Трампа усилить давление на Владимира Путина. Хотя официально переговоры о мире в Украине не значатся в программе, источники ожидают, что они будут подняты за закрытыми дверями.

Высокопоставленный военный чиновник отметил, что король "очень близок" к деталям переговоров о прекращении огня и лично к Владимиру Зеленскому. Это дает Лондону уникальное преимущество - монарха, который тихо, но последовательно поддерживает Киев.

Поддержка Зеленского

В отличие от холодного отношения к украинскому президенту, Трамп демонстрирует глубокое уважение к британской монархии. Отправляясь в Лондон, он назвал Чарльза "элегантным джентльменом" и визит - "большой честью".

После скандальной встречи в Овальном кабинете Зеленский нашел поддержку именно у Чарльза. Король неожиданно пригласил его на чай в Сандрингем, а затем - на обед в Виндзорском замке перед июньским саммитом НАТО.

Орисия Луцевич из Chatham House отметила, что жесты Чарльза стали сигналом "солидарности и напоминанием о том, кто жертва, а кто агрессор". По словам бывшего британского дипломата, монарх умеет находить формы выражения своей позиции, даже не выступая публично.

Тайная дипломатия

Во время визита Трамп проведет ночь в Виндзоре, где его ждут каретная процессия, обед в парадной зале и государственный банкет. По мнению бывших дипломатов, именно в кулуарах король может попытаться убедить президента поддержать Украину.

Недавно Чарльз в послании к Дню независимости Украины призвал к "справедливому и прочному миру". Эксперты не исключают, что он вновь упомянет Украину в своей речи на банкете. Символизм визита подчеркивает роль Британии и США как союзников по войнам.

Сложный выбор для Трампа

Однако остается вопрос, сможет ли король реально повлиять на американского лидера. Советники указывают, что подобные приемы ранее помогали убедить Трампа в важности НАТО. В этот раз вместе с ним прибывают госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив уиткофф, которых также будут пытаться склонить к поддержке Киева.

Биограф Чарльза Роберт Хардман подчеркивал, что "в терминах мягкой силы мир больше интересует монархия, чем Даунинг-стрит". Но при этом позиция Трампа в отношении России остается противоречивой.

Президент ясно дал понять, что дополнительные меры США против Москвы возможны только после того, как союзники по НАТО перестанут покупать российскую нефть и введут тарифы против Китая. По словам экспертов, такая позиция оставляет мало пространства для маневра.

Трамп может прислушаться к доводам короля, но ожидать резкого поворота в его политике эксперты пока не готовы.