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Унікальний шанс: хто зі студентів може отримувати 180 євро щомісяця та як саме

Розмір стипендії від KAS складає 180 євро щомісяця (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Дехто зі студентів українських університетів може долучитися до конкурсу на участь у стипендіальній програмі Sur-Place 2025/2026 Фонду Конрада Аденауера.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Хто може подати заявку на участь у конкурсі

Фонд Конрада Аденауера (Konrad Adenauer Stiftung) в Україні оголосив конкурс на участь у стипендіальній програмі Sur-Place 2025/2026 для українських студентів.

До подання заявок запрошуються студенти - громадяни України, які у вересні 2025 року будуть зараховані на третій та четвертий курс бакалаврату, перший курс магістратури або аспірантуру та здобувають освіту в галузях:

  • гуманітарних наук;
  • соціальних наук;
  • поведінкових наук;
  • журналістики;
  • міжнародних відносин;
  • права.

"Ми фінансуємо студентів із відмінною успішністю, які беруть активну участь у соціально-політичному житті країни", - пояснили в KAS.

Метою програми є не лише академічна підтримка, але й сприяння особистісному розвитку, розширенню суспільно-політичних знань і залученню молоді до активної участі в громадському житті.

Що передбачає стипендіальна програма

Стипендіальна програма Фонду Конрада Аденауера на навчальний рік 2025/2026 надає студентам університетів стипендії, призначені для фінансування їхнього навчання в Україні.

Розмір стипендії складає 180 євро щомісяця, а триватиме програма до 12 місяців (із можливістю подовження).

Крім того, стипендіати:

  • зможуть відвідати три супровідні навчальні семінари, метою яких є підвищення рівня суспільно-політичних та спеціальних знань студентів;
  • матимуть можливість взяти участь в інших заходах Фонду.

"На наших семінарах ми сприяємо міждисциплінарному обміну, якому найчастіше не виділяють гідного місця в навчальному процесі. Загалом тематичний спектр охоплює питання історії, політики, економіки та суспільствознавства", - розповіли у KAS.

Як подати заявку й коли кінцевий термін

Для того, щоб подати заявку на участь в конкурсі, необхідно:

  • заповнити відповідну Google форму;
  • надіслати всі документи - відповідно до наданих у формі інструкцій.

Згідно з інформацією Фонду, неповні або неправильно надіслані пакети документів розглядатися не будуть.

"Просимо не приносити пакет документів до Фонду Конрада Аденауера особисто та не надсилати фізичною поштою", - наголосили у KAS.

Кінцевий термін подання аплікаційного пакету документів - 17 серпня 2025 року.

Що буде після подання заявки й документів

Українцям пояснили, що після перевірки документів на відповідність вимогам, у Фонді прийматимуть рішення:

  • або про запрошення здобувача на співбесіду;
  • або про відмову йому в подальшій участі у конкурсі.

Кандидатів, які пройдуть перший етап відбору, запросять на співбесіди, які проходитимуть, ймовірно:

  • у вересні 2025 року;
  • в офісі Фонду Конрада Аденауера в Києві;
  • німецькою або англійською мовою (за вибором кандидата).

"Точні дата та час співбесіди будуть повідомлені кожному здобувачу особисто", - зауважили у KAS.

Рішення про зарахування до стипендіальної програми Фонду Конрада Аденауера відбіркова комісія повідомить учасникам конкурсу через деякий час після співбесіди.

Початок стипендіальної програми - 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні планують запровадити експериментальний проект - нову "модель" аспірантури, в межах якої аспірант разом із керівником зможуть створювати окремий дослідницький проект і вигравати для нього кошти (зокрема на збільшену стипендію - до 30 тисяч гривень на місяць).

Крім того, ми пояснювали, хто зі студентів в Україні має право на стипендії, якими вони бувають та які їхні суми.

Читайте також про освітні гранти 2025 року - хто зі вступників може отримати гроші на навчання, яку суму та за яких умов.

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