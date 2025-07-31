Унікальний шанс: хто зі студентів може отримувати 180 євро щомісяця та як саме

Хто може подати заявку на участь у конкурсі

Фонд Конрада Аденауера (Konrad Adenauer Stiftung) в Україні оголосив конкурс на участь у стипендіальній програмі Sur-Place 2025/2026 для українських студентів.

До подання заявок запрошуються студенти - громадяни України, які у вересні 2025 року будуть зараховані на третій та четвертий курс бакалаврату, перший курс магістратури або аспірантуру та здобувають освіту в галузях:

гуманітарних наук;

соціальних наук;

поведінкових наук;

журналістики;

міжнародних відносин;

права.

"Ми фінансуємо студентів із відмінною успішністю, які беруть активну участь у соціально-політичному житті країни", - пояснили в KAS.

Метою програми є не лише академічна підтримка, але й сприяння особистісному розвитку, розширенню суспільно-політичних знань і залученню молоді до активної участі в громадському житті.

Що передбачає стипендіальна програма

Стипендіальна програма Фонду Конрада Аденауера на навчальний рік 2025/2026 надає студентам університетів стипендії, призначені для фінансування їхнього навчання в Україні.

Розмір стипендії складає 180 євро щомісяця, а триватиме програма до 12 місяців (із можливістю подовження).

Крім того, стипендіати:

зможуть відвідати три супровідні навчальні семінари, метою яких є підвищення рівня суспільно-політичних та спеціальних знань студентів;

матимуть можливість взяти участь в інших заходах Фонду.

"На наших семінарах ми сприяємо міждисциплінарному обміну, якому найчастіше не виділяють гідного місця в навчальному процесі. Загалом тематичний спектр охоплює питання історії, політики, економіки та суспільствознавства", - розповіли у KAS.

Як подати заявку й коли кінцевий термін

Для того, щоб подати заявку на участь в конкурсі, необхідно:

заповнити відповідну Google форму;

надіслати всі документи - відповідно до наданих у формі інструкцій.

Згідно з інформацією Фонду, неповні або неправильно надіслані пакети документів розглядатися не будуть.

"Просимо не приносити пакет документів до Фонду Конрада Аденауера особисто та не надсилати фізичною поштою", - наголосили у KAS.

Кінцевий термін подання аплікаційного пакету документів - 17 серпня 2025 року.

Що буде після подання заявки й документів

Українцям пояснили, що після перевірки документів на відповідність вимогам, у Фонді прийматимуть рішення:

або про запрошення здобувача на співбесіду;

або про відмову йому в подальшій участі у конкурсі.

Кандидатів, які пройдуть перший етап відбору, запросять на співбесіди, які проходитимуть, ймовірно:

у вересні 2025 року;

в офісі Фонду Конрада Аденауера в Києві;

німецькою або англійською мовою (за вибором кандидата).

"Точні дата та час співбесіди будуть повідомлені кожному здобувачу особисто", - зауважили у KAS.

Рішення про зарахування до стипендіальної програми Фонду Конрада Аденауера відбіркова комісія повідомить учасникам конкурсу через деякий час після співбесіди.

Початок стипендіальної програми - 1 жовтня 2024 року.