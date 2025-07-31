Уникальный шанс: кто из студентов может получать 180 евро ежемесячно и как именно

Кто может подать заявку на участие в конкурсе

Фонд Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer Stiftung) в Украине объявил конкурс на участие в стипендиальной программе Sur-Place 2025/2026 для украинских студентов.

К подаче заявок приглашаются студенты - граждане Украины, которые в сентябре 2025 года будут зачислены на третий и четвертый курс бакалавриата, первый курс магистратуры или аспирантуру и получают образование в области:

гуманитарных наук;

социальных наук;

поведенческих наук;

журналистики;

международных отношений;

права.

"Мы финансируем студентов с отличной успеваемостью, которые принимают активное участие в социально-политической жизни страны", - объяснили в KAS.

Целью программы является не только академическая поддержка, но и содействие личностному развитию, расширению общественно-политических знаний и привлечению молодежи к активному участию в общественной жизни.

Что предусматривает стипендиальная программа

Стипендиальная программа Фонда Конрада Аденауэра на учебный год 2025/2026 предоставляет студентам университетов стипендии, предназначенные для финансирования их обучения в Украине.

Размер стипендии составляет 180 евро ежемесячно, а продлится программа до 12 месяцев (с возможностью продления).

Кроме того, стипендиаты:

смогут посетить три сопроводительных учебных семинара, целью которых является повышение уровня общественно-политических и специальных знаний студентов;

будут иметь возможность принять участие в других мероприятиях Фонда.

"На наших семинарах мы способствуем междисциплинарному обмену, которому чаще всего не выделяют достойного места в учебном процессе. В целом тематический спектр охватывает вопросы истории, политики, экономики и обществоведения", - рассказали в KAS.

Как подать заявку и когда конечный срок

Для того чтобы подать заявку на участие в конкурсе, необходимо:

заполнить соответствующую Google форму;

отправить все документы - в соответствии с предоставленными в форме инструкциями.

Согласно информации Фонда, неполные или неправильно присланные пакеты документов рассматриваться не будут.

"Просим не приносить пакет документов в Фонд Конрада Аденауэра лично и не отправлять физической почтой", - подчеркнули в KAS.

Конечный срок подачи аппликационного пакета документов - 17 августа 2025 года.

Что будет после подачи заявки и документов

Украинцам объяснили, что после проверки документов на соответствие требованиям, в Фонде будут принимать решение:

либо о приглашении соискателя на собеседование;

либо об отказе ему в дальнейшем участии в конкурсе.

Кандидатов, которые пройдут первый этап отбора, пригласят на собеседования, которые будут проходить, вероятно:

в сентябре 2025 года;

в офисе Фонда Конрада Аденауэра в Киеве;

на немецком или английском языке (по выбору кандидата).

"Точные дата и время собеседования будут сообщены каждому соискателю лично", - отметили в KAS.

Решение о зачислении в стипендиальную программу Фонда Конрада Аденауэра отборочная комиссия сообщит участникам конкурса через некоторое время после собеседования.

Начало стипендиальной программы - 1 октября 2024 года.