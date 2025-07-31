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Уникальный шанс: кто из студентов может получать 180 евро ежемесячно и как именно

Размер стипендии от KAS составляет 180 евро ежемесячно (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые студенты украинских университетов могут присоединиться к конкурсу на участие в стипендиальной программе Sur-Place 2025/2026 Фонда Конрада Аденауэра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Кто может подать заявку на участие в конкурсе

Фонд Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer Stiftung) в Украине объявил конкурс на участие в стипендиальной программе Sur-Place 2025/2026 для украинских студентов.

К подаче заявок приглашаются студенты - граждане Украины, которые в сентябре 2025 года будут зачислены на третий и четвертый курс бакалавриата, первый курс магистратуры или аспирантуру и получают образование в области:

  • гуманитарных наук;
  • социальных наук;
  • поведенческих наук;
  • журналистики;
  • международных отношений;
  • права.

"Мы финансируем студентов с отличной успеваемостью, которые принимают активное участие в социально-политической жизни страны", - объяснили в KAS.

Целью программы является не только академическая поддержка, но и содействие личностному развитию, расширению общественно-политических знаний и привлечению молодежи к активному участию в общественной жизни.

Что предусматривает стипендиальная программа

Стипендиальная программа Фонда Конрада Аденауэра на учебный год 2025/2026 предоставляет студентам университетов стипендии, предназначенные для финансирования их обучения в Украине.

Размер стипендии составляет 180 евро ежемесячно, а продлится программа до 12 месяцев (с возможностью продления).

Кроме того, стипендиаты:

  • смогут посетить три сопроводительных учебных семинара, целью которых является повышение уровня общественно-политических и специальных знаний студентов;
  • будут иметь возможность принять участие в других мероприятиях Фонда.

"На наших семинарах мы способствуем междисциплинарному обмену, которому чаще всего не выделяют достойного места в учебном процессе. В целом тематический спектр охватывает вопросы истории, политики, экономики и обществоведения", - рассказали в KAS.

Как подать заявку и когда конечный срок

Для того чтобы подать заявку на участие в конкурсе, необходимо:

  • заполнить соответствующую Google форму;
  • отправить все документы - в соответствии с предоставленными в форме инструкциями.

Согласно информации Фонда, неполные или неправильно присланные пакеты документов рассматриваться не будут.

"Просим не приносить пакет документов в Фонд Конрада Аденауэра лично и не отправлять физической почтой", - подчеркнули в KAS.

Конечный срок подачи аппликационного пакета документов - 17 августа 2025 года.

Что будет после подачи заявки и документов

Украинцам объяснили, что после проверки документов на соответствие требованиям, в Фонде будут принимать решение:

  • либо о приглашении соискателя на собеседование;
  • либо об отказе ему в дальнейшем участии в конкурсе.

Кандидатов, которые пройдут первый этап отбора, пригласят на собеседования, которые будут проходить, вероятно:

  • в сентябре 2025 года;
  • в офисе Фонда Конрада Аденауэра в Киеве;
  • на немецком или английском языке (по выбору кандидата).

"Точные дата и время собеседования будут сообщены каждому соискателю лично", - отметили в KAS.

Решение о зачислении в стипендиальную программу Фонда Конрада Аденауэра отборочная комиссия сообщит участникам конкурса через некоторое время после собеседования.

Начало стипендиальной программы - 1 октября 2024 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине планируют ввести экспериментальный проект - новую "модель" аспирантуры, в рамках которой аспирант вместе с руководителем смогут создавать отдельный исследовательский проект и выигрывать для него средства (в частности на увеличенную стипендию - до 30 тысяч гривен в месяц).

Кроме того, мы объясняли, кто из студентов в Украине имеет право на стипендии, какими они бывают и каковы их суммы.

Читайте также об образовательных грантах 2025 года - кто из поступающих может получить деньги на обучение, какую сумму и при каких условиях.

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