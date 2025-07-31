Унікальний шанс: хто зі студентів може отримувати 180 євро щомісяця та як саме
Дехто зі студентів українських університетів може долучитися до конкурсу на участь у стипендіальній програмі Sur-Place 2025/2026 Фонду Конрада Аденауера.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
Хто може подати заявку на участь у конкурсі
Фонд Конрада Аденауера (Konrad Adenauer Stiftung) в Україні оголосив конкурс на участь у стипендіальній програмі Sur-Place 2025/2026 для українських студентів.
До подання заявок запрошуються студенти - громадяни України, які у вересні 2025 року будуть зараховані на третій та четвертий курс бакалаврату, перший курс магістратури або аспірантуру та здобувають освіту в галузях:
- гуманітарних наук;
- соціальних наук;
- поведінкових наук;
- журналістики;
- міжнародних відносин;
- права.
"Ми фінансуємо студентів із відмінною успішністю, які беруть активну участь у соціально-політичному житті країни", - пояснили в KAS.
Метою програми є не лише академічна підтримка, але й сприяння особистісному розвитку, розширенню суспільно-політичних знань і залученню молоді до активної участі в громадському житті.
Що передбачає стипендіальна програма
Стипендіальна програма Фонду Конрада Аденауера на навчальний рік 2025/2026 надає студентам університетів стипендії, призначені для фінансування їхнього навчання в Україні.
Розмір стипендії складає 180 євро щомісяця, а триватиме програма до 12 місяців (із можливістю подовження).
Крім того, стипендіати:
- зможуть відвідати три супровідні навчальні семінари, метою яких є підвищення рівня суспільно-політичних та спеціальних знань студентів;
- матимуть можливість взяти участь в інших заходах Фонду.
"На наших семінарах ми сприяємо міждисциплінарному обміну, якому найчастіше не виділяють гідного місця в навчальному процесі. Загалом тематичний спектр охоплює питання історії, політики, економіки та суспільствознавства", - розповіли у KAS.
Як подати заявку й коли кінцевий термін
Для того, щоб подати заявку на участь в конкурсі, необхідно:
- заповнити відповідну Google форму;
- надіслати всі документи - відповідно до наданих у формі інструкцій.
Згідно з інформацією Фонду, неповні або неправильно надіслані пакети документів розглядатися не будуть.
"Просимо не приносити пакет документів до Фонду Конрада Аденауера особисто та не надсилати фізичною поштою", - наголосили у KAS.
Кінцевий термін подання аплікаційного пакету документів - 17 серпня 2025 року.
Що буде після подання заявки й документів
Українцям пояснили, що після перевірки документів на відповідність вимогам, у Фонді прийматимуть рішення:
- або про запрошення здобувача на співбесіду;
- або про відмову йому в подальшій участі у конкурсі.
Кандидатів, які пройдуть перший етап відбору, запросять на співбесіди, які проходитимуть, ймовірно:
- у вересні 2025 року;
- в офісі Фонду Конрада Аденауера в Києві;
- німецькою або англійською мовою (за вибором кандидата).
"Точні дата та час співбесіди будуть повідомлені кожному здобувачу особисто", - зауважили у KAS.
Рішення про зарахування до стипендіальної програми Фонду Конрада Аденауера відбіркова комісія повідомить учасникам конкурсу через деякий час після співбесіди.
Початок стипендіальної програми - 1 жовтня 2024 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні планують запровадити експериментальний проект - нову "модель" аспірантури, в межах якої аспірант разом із керівником зможуть створювати окремий дослідницький проект і вигравати для нього кошти (зокрема на збільшену стипендію - до 30 тисяч гривень на місяць).
Крім того, ми пояснювали, хто зі студентів в Україні має право на стипендії, якими вони бувають та які їхні суми.
Читайте також про освітні гранти 2025 року - хто зі вступників може отримати гроші на навчання, яку суму та за яких умов.
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