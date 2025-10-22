Директор з продуктів та ресурсів назвав три фактори конкурентоспроможності "Інтерпайпу"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора з продуктів і ресурсів "Інтерпайп" Віталія Суєти на форумі КМЕФ 2025.

"Стикаючись наразі з новими викликами на глобальному ринку, "Інтерпайп" вже ж таки зберігає свої позиції за рахунок трьох ключових факторів, які формують конкурентоспроможність компанії", - сказав він.

Перший фактор - це продуктовий портфель. "Він у нас доволі унікальний, адже "Інтерпайп" покриває значну кількість нішевих продуктів і широкий розмірний ряд труб. Таке різноманіття не може забезпечити жоден завод у Європі, а в США - тим більше. Мабуть, лише азійські виробники здатні повторити цей масштаб", - пояснив Віталій Суєта.

Другим фактором, за словами директора з продуктів та ресурсів компанії, є гнучкість.

"Це одна з наших ключових переваг. Ми змогли розширити географію продажів, адаптуватися до змін і знайти нові моделі співпраці з клієнтами", - підкреслив Суєта.

Третім фактором є собівартість. Українські промислові виробники традиційно мали нижчу ціну, ніж конкуренти із Заходу. Однак, за словами Віталія Суєти, після початку війни ця перевага почала зменшуватися.

"Ключові складові собівартості - персонал і енергоносії - суттєво зросли. Тому з часом ми поступово втрачаємо цю конкурентну перевагу", - визнав він.