ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Директор з продуктів та ресурсів назвав три фактори конкурентоспроможності "Інтерпайпу"

Середа 22 жовтня 2025 09:05
UA EN RU
Директор з продуктів та ресурсів назвав три фактори конкурентоспроможності "Інтерпайпу" Фото: директор з продуктів та ресурсів "Інтерпайп" Віталій Суєта на КМЕФ 2025 (facebook.com/Interpipe)
Автор: Олександр Мороз

Українській промисловій компанії "Інтерпайп" вдається утримувати конкурентоспроможність на зовнішніх ринках, попри зростання собівартості продукції через війну, завдяки трьом ключовим факторам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора з продуктів і ресурсів "Інтерпайп" Віталія Суєти на форумі КМЕФ 2025.

"Стикаючись наразі з новими викликами на глобальному ринку, "Інтерпайп" вже ж таки зберігає свої позиції за рахунок трьох ключових факторів, які формують конкурентоспроможність компанії", - сказав він.

Перший фактор - це продуктовий портфель. "Він у нас доволі унікальний, адже "Інтерпайп" покриває значну кількість нішевих продуктів і широкий розмірний ряд труб. Таке різноманіття не може забезпечити жоден завод у Європі, а в США - тим більше. Мабуть, лише азійські виробники здатні повторити цей масштаб", - пояснив Віталій Суєта.

Другим фактором, за словами директора з продуктів та ресурсів компанії, є гнучкість.

"Це одна з наших ключових переваг. Ми змогли розширити географію продажів, адаптуватися до змін і знайти нові моделі співпраці з клієнтами", - підкреслив Суєта.

Третім фактором є собівартість. Українські промислові виробники традиційно мали нижчу ціну, ніж конкуренти із Заходу. Однак, за словами Віталія Суєти, після початку війни ця перевага почала зменшуватися.

"Ключові складові собівартості - персонал і енергоносії - суттєво зросли. Тому з часом ми поступово втрачаємо цю конкурентну перевагу", - визнав він.

Як повідомлялося раніше, на Київському міжнародному економічному форумі 2025 топменеджер компанії також розповів, що "Інтерпайп" постійно шукає нові продуктові ніші, розуміючи усі виклики, пов’язані із торгівельними війнами на глобальному ринку, та вже приступив до розробки надскладних трубних продуктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Интерпайп Металлургпром
Новини
Нічна атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла, серед них - дворічна дитина
Нічна атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла, серед них - дворічна дитина
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію