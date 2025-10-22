Директор по продуктам и ресурсам назвал три фактора конкурентоспособности "Интерпайпа"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по продуктам и ресурсам "Интерпайп" Виталия Суеты на форуме КМЭФ 2025.

"Сталкиваясь сейчас с новыми вызовами на глобальном рынке, "Интерпайп" уже сохраняет свои позиции за счет трех ключевых факторов, формирующих конкурентоспособность компании", - сказал он.

Первый фактор - это продуктовый портфель. "Он у нас достаточно уникален, ведь "Интерпайп" покрывает значительное количество нишевых продуктов и широкий размерный ряд труб. Такое разнообразие не может обеспечить ни один завод в Европе, а в США - тем более. Пожалуй, только азиатские производители способны повторить этот масштаб", - пояснил Виталий Суета.

Вторым фактором, по словам директора по продуктам и ресурсам компании, является гибкость.

"Это одно из наших ключевых преимуществ. Мы смогли расширить географию продаж, адаптироваться к изменениям и найти новые модели сотрудничества с клиентами", - подчеркнул Суета.

Третьим фактором является себестоимость. Украинские промышленные производители традиционно имели более низкую цену, чем конкуренты с Запада. Однако, по словам Виталия Суеты, после начала войны это преимущество стало уменьшаться.

"Ключевые составляющие себестоимости - персонал и энергоносители - существенно выросли. Поэтому со временем мы постепенно теряем это конкурентное преимущество", - признал он.