Унікальні тренування Усика: фітнес-тренер чемпіона розкрив таємниці (відео)

Журналіст британського видання відвідав табір українського боксера, який готується до реваншу з Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Він побачив унікальні тренування Усика, які чемпіон проводить під керівництвом свого фітнес-тренера – польського фахівця Якуба Хицького.

Усе на вибуховій швидкості

Усик не просто піднімає вагу. Він робить це дуже швидко й різко. Усі його вправи – максимально динамічні: стрибки, швидкі жими, потужні махи гирями.

І це не випадково: в рингу немає часу на "повільну силу" – треба бити швидко й сильно. Саме тому тренування чемпіона побудовані так, щоб тіло миттєво реагувало й викладалося на максимум.

Нестандартні вправи: кільця та гумки

Замість звичних гантелей чи тренажерів Усик часто використовує те, чого не побачиш у звичайному спортзалі: гирі, гімнастичні кільця, резинки.

Гирі допомагають краще тренувати баланс і силу. Кільця – це не лише про м'язи, а ще й про координацію та вміння контролювати тіло. А резинки дають змогу зробити вправи складнішими, навіть без великих ваг.

Тренується у всіх напрямках

Бокс – це не просто рух вперед-назад, це постійні уклони, оберти, швидкі ривки. Усик тренує всі ці напрямки руху. Він не просто присідає чи віджимається, а додає скручування, бокові випади, нестабільні поверхні. Це допомагає бути сильним і витривалим у будь-якій ситуації.

Пліометрика – головне слово в тренуваннях

Якщо коротко, пліометрика — це коли ти стрибаєш, різко відштовхуєшся, робиш вибуховий рух. Наприклад – стрибки, удари з медболом об підлогу, швидкі поштовхи руками чи ногами. Усик виконує ці вправи постійно. Вони дають йому ту саму "вибухову" силу, з якою він наносить удари в рингу.

Інколи Усик затримується в глибокому випаді чи присіданні і робить дрібні рухи – ніби "тремтить". Це тренує силу й контроль м'язів, коли тіло в складному положенні. Така техніка не дуже поширена, але вона реально ефективна.

Грає в бадмінтон тренує реакцію

Бадмінтон – також частина тренувань чемпіона. Це допомагає розвивати швидкість реакції, покращує зір, координацію та вміння миттєво відповідати на рухи суперника. Окрім того, Усик багато працює в режимі "бій з тіню" і тренує реакцію на світло, звук чи рух.

Вправи з гирями на ногах

Усик дуже незвично тренує м'язи стегна, які відповідають за підняття коліна. Він ставить ногу з гирею на платформу й повільно підіймає її. Це схоже на просту вправу, але насправді вона дуже ефективна для швидких переміщень по рингу.

Не просто качалка, а наука

Усик і його тренер будують програму тренувань так, щоб спочатку підготувати базу – витривалість, силу, гнучкість – а потім це адаптується під конкретні боксерські задачі.

Тобто, кожне тренування — це частина великої системи, а не просто "аби попітніти".