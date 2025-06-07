Унікальні кадри "Павутини": СБУ показала політ дрона до ураження Ту-22М3

На записі, яким поділилась СБУ, зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів: від моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".

Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод потрапляє на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.