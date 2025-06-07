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Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3

Фото: СБУ показала полный полет дрона (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Служба безопасности Украины показала новое эксклюзивное видео со своей спецоперации "Паутина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

На записи, которой поделилась СБУ, зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов: от момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно попадает на территорию аэропорта, из которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

Операция "Паутина"

Напомним, в это воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков.

Этой операцией непосредственно руководил председатель СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Беспилотники СБУ поразили четыре военные базы: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". И, как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ.

Как впоследствии стало известно речь шла о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Заметим, что в СБУ подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один такой день украинской спецоперации.

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