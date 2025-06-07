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Унікальні кадри "Павутини": СБУ показала політ дрона до ураження Ту-22М3

Україна, Субота 07 червня 2025 16:37
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Унікальні кадри "Павутини": СБУ показала політ дрона до ураження Ту-22М3 Фото: СБУ показала повний політ дрона (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки України показала нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації "Павутина".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Службу безпеки України.

На записі, яким поділилась СБУ, зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів: від моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".

Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод потрапляє на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, цієї неділі, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.

Цією операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Безпілотники СБУ вразили чотири військові бази: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". І, як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.

Як згодом стало відомо мова йшла про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Зауважимо, що в СБУ підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один такий день української спецоперації.

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