Унікальна операція. Бійці ДПСУ дронами звільнили з полону українських воїнів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як пише ДПСУ, оператори розвіддронів виявили групу російських окупантів, які взяли у полон трьох українських бійців. Після цього на підкріплення оперативно прибули екіпажі БпЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади

"Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених. Далі за допомогою безпілотників наших бійців вдалося вивести до безпечних позицій", - додає ДПСУ.