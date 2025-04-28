Уникальная операция. Бойцы ГПСУ дронами освободили из плена украинских воинов (видео)
Пограничники-операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) освободили из вражеского плена трех украинских бойцов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Как пишет ГПСУ, операторы разведдронов обнаружили группу российских оккупантов, которые взяли в плен трех украинских бойцов. После этого на подкрепление оперативно прибыли экипажи БпЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады
"Слаженные действия и ювелирные сбросы украинских дронов заставили врага убежать и оставить пленных. Далее с помощью беспилотников наших бойцов удалось вывести к безопасным позициям", - добавляет ГПСУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как украинские пограничники с помощью дронов нанесли мощный удар по российским позициям в Донецкой области.
Также в апреле украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, а рота ударных БпЛА "Фаворит" атаковала вражеские БМП, БТР и "Урал" в Донецкой области.
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