Знищили спостережний пункт росіян: ССО показали відео з поля бою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО ЗСУ.

За інформацією військових, оператори з ПТРК знищили пункт російських військових.

"Філігранна робота воїнів ССО України на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше українські військові завдяки протитанковій установці знищили російський кулеметний розрахунок.

Також, військові на південному напрямку зайшли вглиб окупованої території та уразили російський БТР.

Раніше, у ЗСУ показали роботу українського "БУК М-1". Український ЗРК знищив чергову ціль.

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