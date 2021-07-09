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Уничтожила миллиарды морских обитателей: экстремальная жара в Канаде бьет по экосистеме

Автор: Сергей Пышкин

Эксперты Канады заявили об уязвимости экосистем к аномальной жаре в Канаде. Более миллиарда моллюсков и рыб погибло вдоль побережья Тихого океана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В результате пятнадцатидневной аномальной жары на территории восточной части Канады, температура на побережье достигла отметки +40 градусов. Уязвимость экосистем к экстремальной погоде привела к смерти миллиардов смертей морских обитателей.

По словам морского биолога из Университета Британской Колумбии Кристофера Харли, на побережье рядом с Ванкувером он увидел фактически "сваренных" мидий, улиток, моллюсков и морских звезд.

Также известно, что смерть морских жителей временно может повлиять на качество воды, поскольку мидии и моллюски выступают в природе в качестве санитаров.

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