Уничтожены вражеские колонны и еще один генерал: данные Генштаба об обстановке на 24 день войны

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о нанесенных российским оккупантам потерях за прошлы сутки и какая ситуация на фронтах на начало 24-х суток войны.

Об этом 19 марта сообщает РБК-Украина , ссылаясь на оперативную информацию Генштаба ВСУ .

Так, в течение суток бойцы ВСУ уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, и сейчас потери врага уточняются.

"Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенанта Андрей Мордвичев", - проинформировали в Генштабе.

Наши зенитные ракетные войска и истребительная авиация сбила 12 воздушных целей врага (2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты).

Отмечается, что в последние сутки не было существенных изменений в положении и характере действий сил обороны. Так, украинские защитники продолжали наносить удары по группировкам вражеских войск, которые пытались удержать захваченные рубежи.

Сообщается, что оккупанты продолжают нести существенные потери, и есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений.

"Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины", - говорится в сводке.

Также отмечается, что с территории нашей страны продолжают доставлять погибших и раненых российских солдат и военных из "Росгвардии".

"Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков", - говорится в сообщении.