Знищено ворожі колони і ще одного генерала: дані Генштабу про обстановку на 24 день війни

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про нанесені російським окупантам втрати за минулу добу та яка ситуація на фронтах на початок 24-ї доби війни.

Про це 19 березня повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ .

Так, протягом доби бійці ЗСУ знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській і Сумській області, і зараз втрати ворога уточнюються.

"Крім того, внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева", - поінформували в Генштабі.

Наші зенітні ракетні війська і винищувальна авіація збила 12 повітряних цілей ворога (2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА і 4 крилаті ракети).

Зазначається, що в останню добу не було істотних змін в положенні та характері дій сил оборони. Так, українські захисники продовжували завдавати ударів по угрупованнях ворожих військ, які намагалися утримати захоплені рубежі.

Повідомляється, що окупанти продовжують нести суттєві втрати, і є проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів.

"Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України", - йдеться у зведенні.

Також зазначається, що з території нашої країни продовжують доставляти загиблих і поранених російських солдатів і військових із "Росгвардії".

"Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або скасовано, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників", - йдеться у повідомленні.