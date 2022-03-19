Российские военные выпустили по Украине более 1080 ракет, - Пентагон
По данным представителя Минобороны США, с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины более 1080 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Представитель Пентагона также прокомментировал ракетные удары по объектам на западе Украины, в частности, в районе международного аэропорта "Львов". Он назвал их точными.
При этом у представителя Минобороны США не было дополнительной информации о том, откуда были нанесены ракетные удары по западной части Украины, и какой ущерб они нанесли.
Он также отметил, что у России до сих пор нет преимущества в украинском небе, и воздушное пространство "остается спорным".
Напомним, украинская противовоздушная оборона за сутки 18 марта сбила как минимум 12 воздушных целей российских оккупантов, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.
Мы также писали о том, что украинские военные сбили ракету оккупантов над Киевом, но ее обломки попали на жилые дома, и здания школы и детсада. В результате разрушены части зданий, 1 человек погиб и 19 получили ранения.
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