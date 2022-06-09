Уничтожено еще 200 оккупантов за сутки: названы новые потери армии РФ

Потери российской армии за минувшие сутки составили около 200 военных убитыми. Также украинские бойцы уничтожили 9 бронемашин и 8 единиц артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06 ориентировочно составляют:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Напомним, как сообщили в утренней сводке Генштаба, личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов понес существенные потери - примерно 800 убиты и около 400 ранены.
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