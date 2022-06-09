Знищено ще 200 окупантів за добу: названі нові втрати армії РФ

Втрати російської армії за минулу добу склали близько 200 військових вбитими. Також українські бійці знищили 9 бронемашин та 8 одиниць артилерій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно складають:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, як доповіли у ранковому зведенні Генштабу, особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади окупантів зазнав суттєвих втрат - приблизно 800 вбиті та близько 400 поранені.
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