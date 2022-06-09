Минус 800 оккупантов и множество раненых, - сводка Генштаба

В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронтах на начало 106-х суток противостояния российским оккупантам. Личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии врага понес существенные потери. Ориентировочно 800 погибших и около 400 раненых. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали примерно 1800 военнослужащих из числа бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Обстановка существенных изменений не претерпела.

В рамках проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь отрабатываются задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы и обстреливать из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении оккупанты, с целью повышения устойчивости обороны, проводят инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов. Для сковывания действий сил обороны Украины ведут интенсивные артиллерийские обстрелы наших подразделений.

Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепель и Уды.

На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дибровное, Камышеваха и Курулька.

Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Немаленькое, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии соприкосновения, нанес ракетный удар в районе города Краматорск.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.

На Северодонецком направлении враг обстрелял подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также враг нанес удары на гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горное и Катериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Катериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших подразделений из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

Противник ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов роты, Николаевка и Камышеваха.

В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительный урон и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. С целью сковывания действий наших подразделений осуществлял обстрелы из артиллерии и минометов по линии соприкосновения.

На Южнобугском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое Благодатное, Любомировка и Таврическое.

С целью улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных преград. Вел воздушную разведку БпЛА. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У".

За минувшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбито семь атак врага, уничтожено три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".