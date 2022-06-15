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Уничтожено 250 оккупантов за сутки: названы новые потери России в Украине

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Киев, Среда 15 июня 2022 09:08
Уничтожено 250 оккупантов за сутки: названы новые потери России в Украине Фото: войска РФ только за сутки потеряли 250 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 750 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 17 июня ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 32 750 (+250) человек ликвидировано,
  • танков - 1440 (+6),
  • боевых бронированных машин - 3528 (+25),
  • артиллерийских систем - 722 (+1),
  • РСЗО - 230 (+1),
  • средства ПВО - 97 (+0),
  • самолетов - 213 (+0),
  • вертолетов - 179 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 591 (+3),
  • крылатые ракеты - 129 (+4),
  • корабли / катера - 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2485 (+12),
  • специальная техника - 55 (+1).

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 73 солдата и офицера российской армии.

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