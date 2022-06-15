Уничтожено 250 оккупантов за сутки: названы новые потери России в Украине
Фото: войска РФ только за сутки потеряли 250 военных (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 750 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 17 июня ориентировочно составляют:
- личного состава - около 32 750 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1440 (+6),
- боевых бронированных машин - 3528 (+25),
- артиллерийских систем - 722 (+1),
- РСЗО - 230 (+1),
- средства ПВО - 97 (+0),
- самолетов - 213 (+0),
- вертолетов - 179 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 591 (+3),
- крылатые ракеты - 129 (+4),
- корабли / катера - 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2485 (+12),
- специальная техника - 55 (+1).
Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 73 солдата и офицера российской армии.