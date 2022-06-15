Знищено 250 окупантів за добу: названі нові втрати Росії в Україні
Фото: війська РФ тільки за добу втратили 250 військових (Getty Images)
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів. Всього Росія втратила у війні проти України близько 32 750 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 17 червня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1440 (+6),
- бойових броньованих машин - 3528 (+25),
- артилерійських систем - 722 (+1),
- РСЗВ - 230 (+1),
- засоби ППО - 97 (+0),
- літаків - 213 (+0),
- вертольотів - 179 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),
- крилаті ракети - 129 (+4),
- Кораблі / катери - 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12),
- спеціальна техніка - 55 (+1).
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 73 солдати і офіцери російської армії.