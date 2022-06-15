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Знищено 250 окупантів за добу: названі нові втрати Росії в Україні

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Київ, Середа 15 червня 2022 09:08
Знищено 250 окупантів за добу: названі нові втрати Росії в Україні Фото: війська РФ тільки за добу втратили 250 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів. Всього Росія втратила у війні проти України близько 32 750 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів на 17 червня орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1440 (+6),
  • бойових броньованих машин - 3528 (+25),
  • артилерійських систем - 722 (+1),
  • РСЗВ - 230 (+1),
  • засоби ППО - 97 (+0),
  • літаків - 213 (+0),
  • вертольотів - 179 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),
  • крилаті ракети - 129 (+4),
  • Кораблі / катери - 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12),
  • спеціальна техніка - 55 (+1).

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 73 солдати і офіцери російської армії.

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