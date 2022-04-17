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Знищення крейсера "Москва" стало стратегічним успіхом українців, - Міноборони Австрії

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Неділя 17 квітня 2022 06:52
Знищення крейсера "Москва" стало стратегічним успіхом українців, - Міноборони Австрії Фото: ракетний крейсер "Москва" ЧФ РФ (ru.wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Втрата Росією флагмана ЧФ крейсера "Москва" в результаті ураження двома ракетами наземного базування "Р-360 Нептун", випущеними ЗСУ, стала найсерйознішою невдачею армії РФ в її війні проти України, вважає глава відділу базового планування в міністерстві оборони Австрії генерал-майор Бруно Хофбауер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Oberösterreichische Nachrichten.

Військово-морський експерт зазначає, що ВМФ Росії міг сильно недооцінити можливості захисників України, тому залишив крейсер в прибережних водах, а не у відкритому морі.

Він звернув увагу, що кораблі типу "Москва" в першу чергу призначалися для створення протиповітряного щита авіаносців, але є легкою мішенню поблизу узбережжя.

"Українці завдали масованого удару по самолюбству росіян, але вони досягли успіху і в стратегічному плані", - сказав Хофбауер.

Так, після ліквідації "Москви" бойові можливості РФ скоротилися. Експерт вважає, що про морську десантну операцію російських військ в районі Одесі найближчим часом не може бути й мови, враховуючи ймовірність, що ЗСУ замінували узбережжя.

Затоплення крейсера "Москва" стала другим випадком знищення військового корабля таких розмірів з часів Другої світової війни. Востаннє це сталося 2 травня 1982 року під час Фолклендської війни, коли британський підводний човен відправив на дно моря Аргентинський крейсер "Генерал Бельграно".

Після втрати РФ єдиного крейсера Чорноморського флоту "Москва" в його складі залишилося 6 підводних човнів, 5 фрегатів, 35 кораблів охорони і берегової оборони та 10 десантно-транспортних кораблів.

Крім ЧФ, у росіян є Північний флот (з двома крейсерами), Тихоокеанський флот (з одним крейсером) і Балтійський флот.

Довідка: ракетний крейсер "Москва" мала 187 метрів в довжину і 20,8 метра в ширину. Корабель був побудований в 1979 році. Екіпаж налічує 500 військовослужбовців.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником. Пізніше глава Одеської військової адміністрації заявив, що крейсер "Москва" догорає в Чорному морі.

Нагадаємо також, що Міноборони РФ підтвердило інформацію про те, що корабель "Москва" потонув.

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