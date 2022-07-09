Уничтожение командных пунктов под Херсоном: ликвидировано две сотни оккупантов и технику
Украинские военные уничтожили два командных пункта армии РФ на Херсонском направлении. В результате было убито 200 оккупантов и обезврежено 6 ЗРК "Панцирь", РСЗО "Акация".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Натальи Гуменюк.
"Много техники и убедительное количество личного состава пали под ударом и огнем украинских защитников. Остатки вражеских пунктов передислоцированы и мы знаем куда", - сказала Гуменюк.
Кроме этого известно о том, что российские военные переустраивают средства ПВО, чтобы наносить поражения, в том числе и по мирному населению.
"Враг не преуспевая в продвижении на суше пытается ударить туда, где может достать - это коварные удары РСЗО и ЗРК", - говорит Наталья Гуменюк.
Что касается взрывов, которые произошли в Херсоне 9 июля, то информацию о них военное командование не будет распространять, чтобы не навредить контрнаступательным действиям, которые сейчас происходят в области.
Напомним, 6 июля, во временно оккупированном Херсоне прозвучали взрывы. Они прогремели в районе железнодорожного вокзала.
Как сообщалось, ранее ВСУ ликвидировали командный пункт россиян на Донбассе.