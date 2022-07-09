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Уничтожение командных пунктов под Херсоном: ликвидировано две сотни оккупантов и технику

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Херсон, Суббота 09 июля 2022 18:41
Уничтожение командных пунктов под Херсоном: ликвидировано две сотни оккупантов и технику Фото: ВСУ уничтожили два командных пункта армии РФ по Херсоном (иллюстрация/t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили два командных пункта армии РФ на Херсонском направлении. В результате было убито 200 оккупантов и обезврежено 6 ЗРК "Панцирь", РСЗО "Акация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Натальи Гуменюк.

"Много техники и убедительное количество личного состава пали под ударом и огнем украинских защитников. Остатки вражеских пунктов передислоцированы и мы знаем куда", - сказала Гуменюк.

Кроме этого известно о том, что российские военные переустраивают средства ПВО, чтобы наносить поражения, в том числе и по мирному населению.

"Враг не преуспевая в продвижении на суше пытается ударить туда, где может достать - это коварные удары РСЗО и ЗРК", - говорит Наталья Гуменюк.

Что касается взрывов, которые произошли в Херсоне 9 июля, то информацию о них военное командование не будет распространять, чтобы не навредить контрнаступательным действиям, которые сейчас происходят в области.

Напомним, 6 июля, во временно оккупированном Херсоне прозвучали взрывы. Они прогремели в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщалось, ранее ВСУ ликвидировали командный пункт россиян на Донбассе.

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