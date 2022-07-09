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Знищення командних пунктів під Херсоном: вбиті дві сотні окупантів

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Херсон, Субота 09 липня 2022 18:41
Знищення командних пунктів під Херсоном: вбиті дві сотні окупантів Фото: ЗСУ знищили два командні пункти армії РФ по Херсону (ілюстрація/t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили два командних пункти армії РФ на Херсонському напрямку. В результаті було вбито 200 окупантів та знешкоджено 6 ЗРК "Панцир", РСЗВ "Акація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталі Гуменюк.

"Багато техніки та переконлива кількість особового складу полягли під ударом і вогнем українських захисників. Залишки ворожих пунктів передислоковано й ми знаємо куди", - сказала Гуменюк.

Окрім цього відомо про те, що російські військові переоблаштовують засоби ППО, щоб наносити ураження, в тому числі і по мирному населенню.

"Ворог не маючи успіху в просуванні на суходолі намагається вдарити туди, де може дістати - це підступні удари РСЗВ та ЗРК", - говорить Наталя Гуменюк.

Щодо вибухів, які сталися у Херсоні 9 липня, то інформацію про них військове командування не розповсюджуватиме, щоб не зашкодити контрнаступальним діям, які зараз відбуваються в області.

Нагадаємо, 6 липня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Вони прогриміли в районі залізничного вокзалу.

Як повідомлялося, раніше ЗСУ ліквідували командний пункт росіян на Донбасі.

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