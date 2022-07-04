В оккупированном Снежном уничтожен склад боеприпасов боевиков "ДНР" (видео)
В ночь на 4 июля в оккупированном Снежном Донецкой области загорелся склад боеприпасов боевиков так называемой "ДНР". Предварительно, пожар произошел в результате "прилета".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Местные жители в соцсетях сообщили, что "прилет" был в районе местного предприятия "Химмаш".
Пожар жители могли наблюдать со многих районов города. Также в районе завода звучали взрывы, похожие на разрыв боеприпасов.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск. Удары были нанесены и по полевым складам противнка.
Также 2 июля украинская авиация нанесла сокрушительный удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного в Николаевской области.
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