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В оккупированном Снежном уничтожен склад боеприпасов боевиков "ДНР" (видео)

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Донецк, Понедельник 04 июля 2022 10:18
В оккупированном Снежном уничтожен склад боеприпасов боевиков "ДНР" (видео) Фото: в Снежном уничтожен склад боеприпасов боевиков (t.me/itsdonetsk)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 4 июля в оккупированном Снежном Донецкой области загорелся склад боеприпасов боевиков так называемой "ДНР". Предварительно, пожар произошел в результате "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Местные жители в соцсетях сообщили, что "прилет" был в районе местного предприятия "Химмаш".

Пожар жители могли наблюдать со многих районов города. Также в районе завода звучали взрывы, похожие на разрыв боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск. Удары были нанесены и по полевым складам противнка.

Также 2 июля украинская авиация нанесла сокрушительный удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного в Николаевской области.

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