На Донбассе уничтожен склад с боеприпасами россиян (видео)

На востоке Украины взорвался склад с боеприпасами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

На видео видно, как происходит взрыв и клубы дыма поднимаются в небо.

"Взорвался один из складов боеприпасов российских оккупантов на востоке Украины", - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщалось, в Генштабе ВСУ показали, как украинские военные уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1", стоимостью почти 15 миллионов долларов.

Добавим, что за минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также были уничтожены восемь беспилотников и полдесятка танков.

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