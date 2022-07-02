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На Донбассе уничтожен склад с боеприпасами россиян (видео)

Новина українською →
Донбасс, Суббота 02 июля 2022 11:43
На Донбассе уничтожен склад с боеприпасами россиян (видео) Фото: на Донбассе уничтожен склад с боеприпасами россиян (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На востоке Украины взорвался склад с боеприпасами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

"Взорвался один из складов боеприпасов российских оккупантов на востоке Украины", - говорится в подписи к кадрам.

На видео видно, как происходит взрыв и клубы дыма поднимаются в небо.

Как сообщалось, в Генштабе ВСУ показали, как украинские военные уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1", стоимостью почти 15 миллионов долларов.

Добавим, что за минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также были уничтожены восемь беспилотников и полдесятка танков.

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