UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В UNICEF заявили, что вакцина Pfizer может приехать в Украину в начале марта

Автор: РБК-Украина

Вакцина от COVID американской компании Pfizer может приехать в Украину в начале марта. Поставки будут осуществляться по глобальному механизму COVAX.

Об этом на тренинге по снабжению и логистике вакцин рассказал руководитель программ по здравоохранению UNICEF Ukraine Андрей Славуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас ведутся переговоры по документации, есть один документ, который Украина еще ждет. Но, по предварительной информации, вакцина Pfizer приедет в конце февраля или в начале марта", - заявил Славуцкий.

Отметим, именно UNICEF будет заниматься поставкой вакцины в рамках COVAX.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 117 000 доз вакцины Pfizer будут доставлены в Украину в конце февраля.

"Что касается AstraZeneca, первых этих 500 тысяч доз, которые должны прибыть, я думаю до конца недели они должны быть в Украине", - добавил он.

На этой неделе компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID в Украине. Без одобрения украинских регулирующих органов невозможно применение этого препарата в рамках вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаCOVID-19Коронавирус
Читайте также
ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай
Прогноз погоды