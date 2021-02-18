В UNICEF заявили, что вакцина Pfizer может приехать в Украину в начале марта

Вакцина от COVID американской компании Pfizer может приехать в Украину в начале марта. Поставки будут осуществляться по глобальному механизму COVAX.

Об этом на тренинге по снабжению и логистике вакцин рассказал руководитель программ по здравоохранению UNICEF Ukraine Андрей Славуцкий, передает "Интерфакс-Украина" .

"Сейчас ведутся переговоры по документации, есть один документ, который Украина еще ждет. Но, по предварительной информации, вакцина Pfizer приедет в конце февраля или в начале марта", - заявил Славуцкий.

Отметим, именно UNICEF будет заниматься поставкой вакцины в рамках COVAX.