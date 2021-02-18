В UNICEF заявили, що вакцина Pfizer може приїхати до України на початку березня

Вакцина від COVID американської компанії Pfizer може приїхати до України на початку березня. Поставки будуть здійснюватися за глобальним механізмом COVAX.

Про це на тренінгу з постачання і логістики вакцин розповів керівник програм з охорони здоров'я UNICEF Ukraine Андрій Славуцький, передає "Інтерфакс-Україна" .

"Зараз ведуться переговори з документації, є один документ, на який Україна ще чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer приїде в кінці лютого або на початку березня", - заявив Славуцький.

Зазначимо, саме UNICEF буде займатися постачанням вакцини в рамках COVAX.