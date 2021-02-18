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Украина сделала все необходимое для вакцинации от COVID, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 14:20
Украина сделала все необходимое для вакцинации от COVID, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина сделала все необходимое, чтобы обеспечить население вакциной от COVID. Но вакцинация еще не началась, поскольку в мире наблюдается дефицит вакцин.

Об этом на встрече с послами стран Европейского союза заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

Он выразил благодарность ЕС за финансирование инициативы COVAX, по которой Украина должна получить первую партию вакцины Pfizer в количестве 117 000 доз в феврале, а также более 8 млн доз от другого производителя в течение года.

Шмыгаль подчеркнул, что государство со своей стороны сделало все необходимые шаги для обеспечения украинцев эффективной вакциной.

"У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинакова - это смещение сроков поставок вакцин", - добавил премьер.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине планируется провести две волны вакцинации от COVID.

Также на этой неделе в Украине появился портал о вакцинации.

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