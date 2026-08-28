Унаслідок ранкового удару по Київщині є загиблий та постраждалі

На жаль, унаслідок атаки є загиблий.

"Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні. У Фастівському районі також постраждала жінка - вона отримала порізи руки", - йдеться у заяві.

Він додав, що жінка наразі отримує медичну допомогу.

Ворог уже другу добу продовжує тероризувати Київщину.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, атаки на Київщину реактивними дронами, які йдуть хвилями і спричиняють постійні повітряні тривоги, мають на меті виснажити ППО та населення.