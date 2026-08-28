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В результате утреннего удара по Киевщине есть погибший и пострадавшие

10:44 28.08.2026 Пт
1 мин
Враг продолжает терроризировать Киевщину вторые сутки
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия обстрела Киевщины 28 августа (dsns_telegram)

В Бучанском районе Киевщины в результате атаки врага погиб человек. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

К сожалению, в результате атаки погибший.

"Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу. В Фастовском районе также пострадала женщина - она получила порезы руки", - говорится в заявлении.

Он добавил, что женщина получает медицинскую помощь.

Враг уже вторые сутки продолжает терроризировать Киевщину.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, атаки на Киевщину реактивными дронами, которые идут волнами и вызывают постоянные воздушные тревоги, преследуют цель истощить ПВО и население.

Как сообщало РБК-Украина, россияне атаковали складские помещения "Новой почты" в Белогородской общине. После первого попадания враг нанес еще два удара по той же локации, пока продолжалось тушение пожара.

Кроме того, утром 28 августа агрессор нанес удар по торговому центру "Эпицентр" в Запорожье. Это уже не первый обстрел этого объекта, в результате которого повреждено здание и пострадал один человек.

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