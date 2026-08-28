В результате утреннего удара по Киевщине есть погибший и пострадавшие

В Бучанском районе Киевщины в результате атаки врага погиб человек. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.
К сожалению, в результате атаки погибший.
"Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу. В Фастовском районе также пострадала женщина - она получила порезы руки", - говорится в заявлении.
Он добавил, что женщина получает медицинскую помощь.
Враг уже вторые сутки продолжает терроризировать Киевщину.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, атаки на Киевщину реактивными дронами, которые идут волнами и вызывают постоянные воздушные тревоги, преследуют цель истощить ПВО и население.
Как сообщало РБК-Украина, россияне атаковали складские помещения "Новой почты" в Белогородской общине. После первого попадания враг нанес еще два удара по той же локации, пока продолжалось тушение пожара.
Кроме того, утром 28 августа агрессор нанес удар по торговому центру "Эпицентр" в Запорожье. Это уже не первый обстрел этого объекта, в результате которого повреждено здание и пострадал один человек.