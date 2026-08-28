В результате утреннего удара по Киевщине есть погибший и пострадавшие

К сожалению, в результате атаки погибший.

"Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу. В Фастовском районе также пострадала женщина - она получила порезы руки", - говорится в заявлении.

Он добавил, что женщина получает медицинскую помощь.

Враг уже вторые сутки продолжает терроризировать Киевщину.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, атаки на Киевщину реактивными дронами, которые идут волнами и вызывают постоянные воздушные тревоги, преследуют цель истощить ПВО и население.