Унаслідок атаки росіян аварійно зупинився "Рівнеазот"

Унаслідок ракетного удару російських окупантів 22 жовтня сталося часткове знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Group DF.
Через відсутність електроенергії відбулася вимушена аварійна зупинка ключових цехів із виробництва мінеральних добрив:
Зусиллями працівників зупинка цехів була проведена чітко згідно регламентів. Екологічна ситуація на підприємстві перебуває у межах норми.
"Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після відновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва", - зазначили у пресслужбі Group DF.
Там також запевнили, що "Рівнеазот" повністю виконає всі договірні обов'язки перед фермерами та агрохолдингами з поставок мінеральних добрив в осінній сезон.
Наразі на підприємстві продовжує безперебійно функціонувати цех нейтралізації та очистки стічних вод. Прийом стічних вод з Рівного відбувається у штатному режимі.
Нагадаємо, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України, прагне спровокувати нову хвилю біженців до Європи.
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