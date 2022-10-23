Унаслідок атаки росіян аварійно зупинився "Рівнеазот"

Через відсутність електроенергії відбулася вимушена аварійна зупинка ключових цехів із виробництва мінеральних добрив:

аміаку;

азотної кислоти;

вапняково-аміачної селітри;

аміачної селітри.

Зусиллями працівників зупинка цехів була проведена чітко згідно регламентів. Екологічна ситуація на підприємстві перебуває у межах норми.

"Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після відновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва", - зазначили у пресслужбі Group DF.

Там також запевнили, що "Рівнеазот" повністю виконає всі договірні обов'язки перед фермерами та агрохолдингами з поставок мінеральних добрив в осінній сезон.

Наразі на підприємстві продовжує безперебійно функціонувати цех нейтралізації та очистки стічних вод. Прийом стічних вод з Рівного відбувається у штатному режимі.