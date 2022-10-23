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В результате атаки россиян аварийно остановился "Ривнеазот"

Фото: В результате атаки россиян аварийно остановился "Ривнеазот" (facebook.com/rvazot)
Автор: Олег Васкив

В результате ракетного удара российских оккупантов 22 октября произошло частичное обесточивание ЧАО "Ривнеазот".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Group DF.

Из-за отсутствия электроэнергии произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений:

  • аммиака;
  • азотной кислоты;
  • известняково-аммиачной селитры;
  • аммиачной селитры.

Усилиями работников остановка цехов была произведена четко согласно регламентам. Экологическая ситуация на предприятии находится в пределах нормы.

"Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства", - отметили в пресс-службе Group DF.

Там также заверили, что "Ривнеазот" полностью выполнит все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.

На предприятии продолжает бесперебойно функционировать цех нейтрализации и очистки сточных вод. Прием сточных вод из Ровно происходит в штатном режиме.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия, нанося удары по критической инфраструктуре Украины, стремится спровоцировать новую волну беженцев в Европу.

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