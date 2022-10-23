В результате атаки россиян аварийно остановился "Ривнеазот"

Из-за отсутствия электроэнергии произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений:

аммиака;

азотной кислоты;

известняково-аммиачной селитры;

аммиачной селитры.

Усилиями работников остановка цехов была произведена четко согласно регламентам. Экологическая ситуация на предприятии находится в пределах нормы.

"Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства", - отметили в пресс-службе Group DF.

Там также заверили, что "Ривнеазот" полностью выполнит все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.

На предприятии продолжает бесперебойно функционировать цех нейтрализации и очистки сточных вод. Прием сточных вод из Ровно происходит в штатном режиме.