В результате атаки россиян аварийно остановился "Ривнеазот"

В результате ракетного удара российских оккупантов 22 октября произошло частичное обесточивание ЧАО "Ривнеазот".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Group DF.
Из-за отсутствия электроэнергии произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений:
Усилиями работников остановка цехов была произведена четко согласно регламентам. Экологическая ситуация на предприятии находится в пределах нормы.
"Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства", - отметили в пресс-службе Group DF.
Там также заверили, что "Ривнеазот" полностью выполнит все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.
На предприятии продолжает бесперебойно функционировать цех нейтрализации и очистки сточных вод. Прием сточных вод из Ровно происходит в штатном режиме.
Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия, нанося удары по критической инфраструктуре Украины, стремится спровоцировать новую волну беженцев в Европу.
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