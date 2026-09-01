Унаслідок атаки РФ на Україну загинув громадянин Індії

Унаслідок нічної атаки Росії на Україну загинув громадянин Індії. Він був серед 12 жертв масованого удару ворога 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

З ночі в багатьох містах і громадах тривала ліквідація наслідків обстрілу. Тільки в Києві та області до робіт залучили майже 350 рятувальників, повідомив президент.

Ворог застосував велику кількість реактивних дронів і балістичних ракет. Пошкоджень зазнала житлова забудова та цивільна інфраструктура в кількох регіонах країни.

Бориспіль: пошкоджена п'ятиповерхівка

"У Борисполі пошкоджено звичайну пʼятиповерхівку. П’ятдесят людей евакуйовано", - заявив Зеленський.

Під ударом опинилися й підприємства міста. Загалом у Борисполі загинули четверо людей, ще 13 отримали поранення.

Удари по Одесі та Києву

З вечора по Одесі та області росіяни завдавали ударів керованими авіабомбами й дронами. Тисячі родин лишилися без електропостачання.

Ворог демонстративно пошкодив пункт пропуску на кордоні з Румунією, а також об'єкти експортної інфраструктури.

У Києві удар по залізничному депо забрав життя семи людей.

Під обстрілами - ще вісім областей

Атака також зачепила Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Харківську, Чернігівську, Житомирську, Сумську та Дніпровську області.

Загалом унаслідок нічного удару загинули 12 людей. Серед них - громадянин Індії. Ще десятки українців дістали поранення.

Глава МВС Іван Вигівський додав, що громадянин Індії загинув під час удару по Київщині.

Сьогодні він мав відзначати 26-річчя.

Нагадаємо, ще вранці стало відомо, що ворожий удар по Києву пошкодив одразу п'ять районів - Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський і Солом'янський.

Найбільше постраждалих зафіксували в Дарницькому районі. Там загинули семеро людей. В Солом'янському районі дрон влучив у житловий будинок і частково зруйнував його.