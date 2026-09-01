ua en ru
Вт, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Унаслідок атаки РФ на Україну загинув громадянин Індії

10:16 01.09.2026 Вт
2 хв
Загалом через масований удар РФ загинуло 12 людей
aimg Олена Чупровська
Унаслідок атаки РФ на Україну загинув громадянин Індії Фото: Атака РФ на Україну забрала життя громадянина Індії (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Унаслідок нічної атаки Росії на Україну загинув громадянин Індії. Він був серед 12 жертв масованого удару ворога 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

З ночі в багатьох містах і громадах тривала ліквідація наслідків обстрілу. Тільки в Києві та області до робіт залучили майже 350 рятувальників, повідомив президент.

Ворог застосував велику кількість реактивних дронів і балістичних ракет. Пошкоджень зазнала житлова забудова та цивільна інфраструктура в кількох регіонах країни.

Бориспіль: пошкоджена п'ятиповерхівка

"У Борисполі пошкоджено звичайну пʼятиповерхівку. П’ятдесят людей евакуйовано", - заявив Зеленський.

Під ударом опинилися й підприємства міста. Загалом у Борисполі загинули четверо людей, ще 13 отримали поранення.

Удари по Одесі та Києву

З вечора по Одесі та області росіяни завдавали ударів керованими авіабомбами й дронами. Тисячі родин лишилися без електропостачання.

Ворог демонстративно пошкодив пункт пропуску на кордоні з Румунією, а також об'єкти експортної інфраструктури.

У Києві удар по залізничному депо забрав життя семи людей.

Під обстрілами - ще вісім областей

Атака також зачепила Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Харківську, Чернігівську, Житомирську, Сумську та Дніпровську області.

Загалом унаслідок нічного удару загинули 12 людей. Серед них - громадянин Індії. Ще десятки українців дістали поранення.

Глава МВС Іван Вигівський додав, що громадянин Індії загинув під час удару по Київщині.

Сьогодні він мав відзначати 26-річчя.

Нагадаємо, ще вранці стало відомо, що ворожий удар по Києву пошкодив одразу п'ять районів - Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський і Солом'янський.

Найбільше постраждалих зафіксували в Дарницькому районі. Там загинули семеро людей. В Солом'янському районі дрон влучив у житловий будинок і частково зруйнував його.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Бішкеку закликав відмовитися від "нескінченної війни" заради миру.

Він наголосив, що кожен день бойових дій відкидає людство назад, і закликав вирішувати всі питання мирним шляхом.

Вночі під атакою перебував Бориспільський та Обухівський райони. Через падіння уламків пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури в Обухівському районі.

Там постраждала одна людина.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Атака дронів
Новини
Під атакою Київ, Бориспіль, Одеса, є загиблі і поранені: все про наслідки масованого удару РФ
Під атакою Київ, Бориспіль, Одеса, є загиблі і поранені: все про наслідки масованого удару РФ
Аналітика
Спецоперація "Почтальон": Росія почала масштабну інформаціну атаку проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Спецоперація "Почтальон": Росія почала масштабну інформаціну атаку проти України