Унаслідок атаки РФ на Україну загинув громадянин Індії
Унаслідок нічної атаки Росії на Україну загинув громадянин Індії. Він був серед 12 жертв масованого удару ворога 1 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.
З ночі в багатьох містах і громадах тривала ліквідація наслідків обстрілу. Тільки в Києві та області до робіт залучили майже 350 рятувальників, повідомив президент.
Ворог застосував велику кількість реактивних дронів і балістичних ракет. Пошкоджень зазнала житлова забудова та цивільна інфраструктура в кількох регіонах країни.
Бориспіль: пошкоджена п'ятиповерхівка
"У Борисполі пошкоджено звичайну пʼятиповерхівку. П’ятдесят людей евакуйовано", - заявив Зеленський.
Під ударом опинилися й підприємства міста. Загалом у Борисполі загинули четверо людей, ще 13 отримали поранення.
Удари по Одесі та Києву
З вечора по Одесі та області росіяни завдавали ударів керованими авіабомбами й дронами. Тисячі родин лишилися без електропостачання.
Ворог демонстративно пошкодив пункт пропуску на кордоні з Румунією, а також об'єкти експортної інфраструктури.
У Києві удар по залізничному депо забрав життя семи людей.
Під обстрілами - ще вісім областей
Атака також зачепила Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Харківську, Чернігівську, Житомирську, Сумську та Дніпровську області.
Загалом унаслідок нічного удару загинули 12 людей. Серед них - громадянин Індії. Ще десятки українців дістали поранення.
Глава МВС Іван Вигівський додав, що громадянин Індії загинув під час удару по Київщині.
Сьогодні він мав відзначати 26-річчя.
Нагадаємо, ще вранці стало відомо, що ворожий удар по Києву пошкодив одразу п'ять районів - Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський і Солом'янський.
Найбільше постраждалих зафіксували в Дарницькому районі. Там загинули семеро людей. В Солом'янському районі дрон влучив у житловий будинок і частково зруйнував його.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Бішкеку закликав відмовитися від "нескінченної війни" заради миру.
Він наголосив, що кожен день бойових дій відкидає людство назад, і закликав вирішувати всі питання мирним шляхом.
Вночі під атакою перебував Бориспільський та Обухівський райони. Через падіння уламків пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури в Обухівському районі.
Там постраждала одна людина.