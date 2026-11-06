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Унаслідок атаки на Київщину постраждало троє людей

10:12 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ атакувала Київщину (facebook.com DSNSKyiv)

У ніч проти 6 листопада росіяни атакували енергетичні об'єкти Київщини. Троє людей дістали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

У Бориспільському районі після атаки загорілися приватний будинок і господарська споруда. Вогонь повністю знищив обидві будівлі.

Троє місцевих жителів дістали травми. Двоє з них мають гостру реакцію на стрес. У ще одного чоловіка черепно-мозкова травма та садна кінцівок. Медики допомогли всім на місці.

Також пошкоджені об'єкти енергетики в Білоцерківському та Обухівському районах. В Обухівському районі вибухова хвиля вибила вікна в навчальному корпусі та гуртожитку одного із закладів освіти.

У Білоцерківській громаді повідомили, що ввечері 5 листопада енергетичну інфраструктуру атакували три реактивні безпілотники.

Після цього енергетики почали відновлювати електропостачання й перемикати споживачів на резервні лінії.

На місцях працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада росіяни випустили по енергетиці Білої Церкви три реактивні дрони.

У міській раді повідомили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання, а ризик нових атак високий.

Як повідомляло РБК-Україна, уночі 6 листопада Росія запустила по Україні понад 200 дронів, 86 з яких були реактивними Shahed.

За даними Повітряних сил, станом на 08:00 збили або подавили 196 дронів, а влучання зафіксували на 14 локаціях.

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Київська областьАтака дронів