Унаслідок атаки на Київщину постраждало троє людей

У Бориспільському районі після атаки загорілися приватний будинок і господарська споруда. Вогонь повністю знищив обидві будівлі.

Троє місцевих жителів дістали травми. Двоє з них мають гостру реакцію на стрес. У ще одного чоловіка черепно-мозкова травма та садна кінцівок. Медики допомогли всім на місці.

Також пошкоджені об'єкти енергетики в Білоцерківському та Обухівському районах. В Обухівському районі вибухова хвиля вибила вікна в навчальному корпусі та гуртожитку одного із закладів освіти.

У Білоцерківській громаді повідомили, що ввечері 5 листопада енергетичну інфраструктуру атакували три реактивні безпілотники.

Після цього енергетики почали відновлювати електропостачання й перемикати споживачів на резервні лінії.

На місцях працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада росіяни випустили по енергетиці Білої Церкви три реактивні дрони.

У міській раді повідомили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання, а ризик нових атак високий.