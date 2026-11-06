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РФ випустила по Україні понад 200 дронів: ППО збила більшість, але є "прильоти"

08:19 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ випустила по Україні понад 200 дронів: ППО збила більшість, але є "прильоти" Фото: чим закінчилась нічна атака дронів (Getty Images)
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Уночі РФ запустила по Україні понад 200 дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили України.

Серед дронів були Shahed, 86 з яких реактивні, а також "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Дрони летіли з напрямків Орел, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у Росії. Ще їх запускали з окупованого Донецька, а також з Гвардійського і Чауди в окупованому Криму.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Що відомо про наслідки

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО збила або подавила 196 ворожих дронів. Серед них - 70 реактивних Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів.

На той час ще близько 15 ударних дронів перебували в повітрі, бойова робота тривала.

Зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 14 локаціях. Ще на 8 локаціях упали уламки збитих дронів.

Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо Україні ракети Taurus.

За його словами, США не змогли постачати антибалістичні ракети для ППО, тому залишається знищувати російські пускові установки.

Також у четвер генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в російсько-українській війні переможців не буде.

За його словами, ця війна закінчиться мирною угодою через компроміси.

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