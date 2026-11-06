В результате атаки на Киевщину пострадали три человека

В ночь на 6 ноября россияне атаковали энергетические объекты Киевщины. Три человека получили травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.
В Бориспольском районе после атаки загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Огонь полностью уничтожил оба здания.
Трое местных жителей получили травмы. Двое из них остро реагируют на стресс. У еще одного мужчины черепно-мозговая травма и ссадины конечностей. Медики помогли всем на месте.
Также повреждены объекты энергетики в Белоцерковском и Обуховском районах. В Обуховском районе взрывная волна выбила окна в учебном корпусе и общежитии одного из учебных заведений.
В Белоцерковской общине сообщили, что вечером 5 ноября энергетическую инфраструктуру атаковали три реактивных беспилотника.
После этого энергетики начали возобновлять электроснабжение и переключать потребителей на резервные линии.
На местах работают оперативные службы, ликвидирующие последствия атаки.
Напомним, вечером 5 ноября россияне выпустили по энергетике Белой Церкви три реактивных дрона.
В городском совете сообщили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а риск новых атак высок.
Как сообщало РБК-Украина, ночью 6 ноября Россия запустила по Украине более 200 дронов, 86 из которых были реактивными Shahed.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 сбили или подавили 196 дронов, а попадание зафиксировали на 14 локациях.