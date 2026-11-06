В результате атаки на Киевщину пострадали три человека

В Бориспольском районе после атаки загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Огонь полностью уничтожил оба здания.

Трое местных жителей получили травмы. Двое из них остро реагируют на стресс. У еще одного мужчины черепно-мозговая травма и ссадины конечностей. Медики помогли всем на месте.

Также повреждены объекты энергетики в Белоцерковском и Обуховском районах. В Обуховском районе взрывная волна выбила окна в учебном корпусе и общежитии одного из учебных заведений.

В Белоцерковской общине сообщили, что вечером 5 ноября энергетическую инфраструктуру атаковали три реактивных беспилотника.

После этого энергетики начали возобновлять электроснабжение и переключать потребителей на резервные линии.

На местах работают оперативные службы, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, вечером 5 ноября россияне выпустили по энергетике Белой Церкви три реактивных дрона.

В городском совете сообщили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а риск новых атак высок.