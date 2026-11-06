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В результате атаки на Киевщину пострадали три человека

10:12 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ атаковала Киевщину (facebook.com DSNSKyiv)

В ночь на 6 ноября россияне атаковали энергетические объекты Киевщины. Три человека получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

В Бориспольском районе после атаки загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Огонь полностью уничтожил оба здания.

Трое местных жителей получили травмы. Двое из них остро реагируют на стресс. У еще одного мужчины черепно-мозговая травма и ссадины конечностей. Медики помогли всем на месте.

Также повреждены объекты энергетики в Белоцерковском и Обуховском районах. В Обуховском районе взрывная волна выбила окна в учебном корпусе и общежитии одного из учебных заведений.

В Белоцерковской общине сообщили, что вечером 5 ноября энергетическую инфраструктуру атаковали три реактивных беспилотника.

После этого энергетики начали возобновлять электроснабжение и переключать потребителей на резервные линии.

На местах работают оперативные службы, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, вечером 5 ноября россияне выпустили по энергетике Белой Церкви три реактивных дрона.

В городском совете сообщили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а риск новых атак высок.

Как сообщало РБК-Украина, ночью 6 ноября Россия запустила по Украине более 200 дронов, 86 из которых были реактивными Shahed.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 сбили или подавили 196 дронов, а попадание зафиксировали на 14 локациях.

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