Внаслідок атаки на Київ пошкоджено гуртожиток НАУ

У Києві через атаку російських окупантів було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (Національний авіаційний інститут у минулому).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ректора КАІ Ксенію Семенову в Instagram .

За словами Семенової, іншу частину атаки всі перебували в укритті.

Вона уточнила, що внаслідок атаки є поранені. При цьому загиблих немає.

Атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 17 червня російські окупанти атакують Київ ударними безпілотниками та ракетами.

Унаслідок атаки вже відомо, що постраждало щонайменше понад 10 осіб. Мер Києва Віталій Кличко писав про 16 постраждалих.

Під час атаки в мережі поширювали інформацію про те, що окупанти атакували гуртожиток НАУ.

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