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Внаслідок атаки на Київ пошкоджено гуртожиток НАУ

Київ, Вівторок 17 червня 2025 04:47
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Внаслідок атаки на Київ пошкоджено гуртожиток НАУ Ілюстративне фото: у Києві пошкоджено гуртожиток НАУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві через атаку російських окупантів було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (Національний авіаційний інститут у минулому).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ректора КАІ Ксенію Семенову в Instagram.

"Приліт" уламків у гуртожиток КАІ", - написала Семенова.

Вона уточнила, що внаслідок атаки є поранені. При цьому загиблих немає.

За словами Семенової, іншу частину атаки всі перебували в укритті.

Студентів і співробітників уже переселяють із пошкодженого гуртожитку.

Атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 17 червня російські окупанти атакують Київ ударними безпілотниками та ракетами.

Унаслідок атаки вже відомо, що постраждало щонайменше понад 10 осіб. Мер Києва Віталій Кличко писав про 16 постраждалих.

Під час атаки в мережі поширювали інформацію про те, що окупанти атакували гуртожиток НАУ.

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