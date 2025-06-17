В результате атаки на Киев повреждено общежитие НАУ

В Киеве из-за атаки российских оккупантов было повреждено общежитие Киевского авиационного института (Национальный авиационный институт в прошлом).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ректора КАИ Ксению Семенову в Instagram .

"Прилет" обломков в общежитие КАИ", - написала Семенова.

Она уточнила, что в результате атаки есть раненые. При этом погибших нет.

По словам Семеновой, остальную часть атаки все находились в укрытии.

Студентов и сотрудников уже переселяют из поврежденного общежития.