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Умышленно продуманное убийство: все что известно об ударе россиян по колонии в Еленовке

Фото: Россия совершила циничную провокацию, ударив по колонии в Еленовке (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке (Донецкая область), где находились пленные украинские бойцы. СМИ врага уже взорвались массовыми обвинениями, в свою очередь Украина опровергла все циничные заявления врага.

Все что известно об ударе по колонии и для чего агрессор это спланировал - в материале РБК-Украина.

С чего все началось

Российские СМИ сегодня начали разгонять фейк Министерства обороны РФ о том, что якобы ночью 29 июля, в следственном изоляторе Еленовки в так называемой "ДНР" погибли 40 украинских военнопленных, а 75 получили ранения.

При этом так называемые "оценки количества раненых украинских пленных" у врага разнятся, "от 75 до 130".

Генштаб опроверг

После чего в Генштабе ВСУ сообщили, Вооруженные Силы РФ осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, где были в том числе и украинские пленные.

"Российские оккупанты, таким образом, преследовали свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - пояснили в ведомстве.

Между тем СтатКомЗСУ также назвал циничный удар врага ничем иным, как скрыть собственные следы пыток и убийств.

Там также указывают на важную деталь ,каждый выстрел HIMARS (об ударе которым и заявляют пропагандистские СМИ) четко фиксируется, от времени пуска, в локации попадания, а следовательно - не мог ударить именно по колонии.

Реакция ОП

В свою очередь советник председателя ОП Михаил Подоляк прокомментировал инцидент и по пунктам описал, почему именно Россия совершила это преступление и зачем ей это нужно, цитируем:

  • Во-первых, имеет место тщательно спланированный удар по колонии, который был нанесен российскими войсками. В Еленовке нет оперативных военных целей для украинской армии. Более того, наши Вооруженные силы имеют все инструменты для точной идентификации объектов, которые должны быть уничтожены складов снарядов, оперативно-тактических штатов, топливных баз.
  • Во-вторых, масштабность и скорость информационной кампании со стороны российских пропагандистов указывают на то, что это была именно спланированная и организованная акция. Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который произошло попадание, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная и очень продуманная false flag operation.
  • Цель "еленовского преступления" - скрыть растущие свидетельства о масштабах российских военных преступлений и пыток, сорвать договоренности по обменам, дискредитировать ВСУ и (в данном случае) конкретные модели иностранного реактивного оружия, которое наводит ужас на российских оккупантов.
  • Четвертое - точность ВСУ доказана многочисленными горящими российскими складами, логистическими пунктами, командными центрами и мостами Херсонской области. Все, что уничтожает Украина, имеет автоматическое подтверждение различными фиксирующими инструментами.
  • Пятое - российские истерические заявления на опережение, что удар был нанесен по пленным украинским защитникам, - чтобы создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против наших Вооруженных сил. Мотив понятен. Действительные личности погибших будет устанавливать украинская разведка и спецслужбы.
  • В любом случае имеет место умышленное, циничное, продуманное массовое убийство россиянами украинских пленных граждан, что будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами.

"Очевидно, что по мере надвигающихся тактических поражений, Россия будет прибегать к новым людоедским провокациям чтобы проматывать их на глобальные рынки. Требуем также немедленной и жесткой реакции ООН и других международных организаций - Россию надо исключить из любых международных институтов", - призвал Подоляк.

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ЕленовкаВойна России против Украины