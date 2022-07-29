Умышленно продуманное убийство: все что известно об ударе россиян по колонии в Еленовке

Российские оккупанты обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке (Донецкая область), где находились пленные украинские бойцы. СМИ врага уже взорвались массовыми обвинениями, в свою очередь Украина опровергла все циничные заявления врага.
Все что известно об ударе по колонии и для чего агрессор это спланировал - в материале РБК-Украина.
Российские СМИ сегодня начали разгонять фейк Министерства обороны РФ о том, что якобы ночью 29 июля, в следственном изоляторе Еленовки в так называемой "ДНР" погибли 40 украинских военнопленных, а 75 получили ранения.
При этом так называемые "оценки количества раненых украинских пленных" у врага разнятся, "от 75 до 130".
После чего в Генштабе ВСУ сообщили, Вооруженные Силы РФ осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, где были в том числе и украинские пленные.
"Российские оккупанты, таким образом, преследовали свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - пояснили в ведомстве.
Между тем СтатКомЗСУ также назвал циничный удар врага ничем иным, как скрыть собственные следы пыток и убийств.
Там также указывают на важную деталь ,каждый выстрел HIMARS (об ударе которым и заявляют пропагандистские СМИ) четко фиксируется, от времени пуска, в локации попадания, а следовательно - не мог ударить именно по колонии.
В свою очередь советник председателя ОП Михаил Подоляк прокомментировал инцидент и по пунктам описал, почему именно Россия совершила это преступление и зачем ей это нужно, цитируем:
"Очевидно, что по мере надвигающихся тактических поражений, Россия будет прибегать к новым людоедским провокациям чтобы проматывать их на глобальные рынки. Требуем также немедленной и жесткой реакции ООН и других международных организаций - Россию надо исключить из любых международных институтов", - призвал Подоляк.
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