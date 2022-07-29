Умисно продумане вбивство: все що відомо про удар росіян по колонії в Оленівці

Російські окупанти обстріляли колонію в тимчасово окупованій Оленівці (Донецька область), де знаходилися полонені українські бійці. ЗМІ ворога вже вибухнули масовими звинуваченнями, в свою чергу Україна спростувала всі цинічні заяви ворога.
Все що відомо про удар по колонії та для чого агресор це спланував - в матеріалі РБК-Україна.
Російські ЗМІ сьогодні почали розганяти фейк Міністерства оборони РФ про те, що нібито вночі 29 липня, у слідчому ізоляторі Оленівки у так званій "ДНР" загинули 40 українських військовополонених, а 75 дістали поранення.
При цьому так звані "оцінки кількості поранених українських полонених" у ворога різняться "від 75 до 130".
Після чого в Генштабі ЗСУ повідомили, Збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, де утримувалися зокрема і українські полонені.
"Російські окупанти, таким чином, переслідували свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області", - пояснили у відомстві.
Тим часом СтатКомЗСУ також назвав цинічний удар ворога нічим іншим, як приховати власні сліди тортур та вбивств.
Там також вказують на важливу деталь, кожен постріл HIMARS (про удар яким і заявляють пропагандистські ЗМІ) чітко фіксується, від часу пуску, до локації влучання, а отже - не міг вдарити саме по колонії.
Своєю чергою радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував інцидент та по пунктах описав, чому саме Росія здійснила цей злочин і навіщо їй це потрібно, цитуємо:
"Очевидно, що по мірі насуваючихся тактичних поразок, Росія буде вдаватися до нових людожерських провокацій аби промотувати їх на глобальні ринки. Вимагаємо також негайної та жорсткої реакції ООН та інших міжнародних організацій - Росію треба виключити з будь-яких міжнародних інституцій", - закликав Подоляк.
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