Умови змінились. Іспанія зробила важливу заяву щодо українських біженців

Іспанія автоматично продовжила до березня 2026 року термін дії посвідчень іноземців для понад 236 тисяч українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Infobae .

Які права українцям надає статус тимчасового захисту

Усі види тимчасового захисту передбачають дозвіл на проживання, а для дорослих - дозвіл на роботу. Крім того, відповідно до положень Генеральної дирекції дорожнього руху переміщені особи, які отримали тимчасовий захист, можуть законно використовувати свої водійські права.

Наказ Міністерства внутрішніх справ автоматично продовжує, без необхідності отримувати нове, термін дії іноземних посвідчень особи, виданих особам, які постраждали внаслідок війни в Україні, які мають тимчасовий захист і термін дії яких закінчувався 4 березня.

Зазначимо, що згідно з Директивою Ради Європи, тимчасовий захист спочатку діяв лише протягом року - до 4 березня 2023-го, а потім його кожного разу продовжували ще на 12 місяців.

Рішення Ради Європи безпосередньо застосовуються в державах-членах, тому нема потреби запроваджувати окремі резолюції для розширення тимчасового захисту всіх бенефіціарів, визнаних Іспанією. Зараз у країні вже 236 000 тисяч українців під тимчасовим захистом.

Як Іспанія допомагає українцям

Іспанія продовжує приймати українців, які тікають від війни. Новоприбулим нашим землякам потрібно звернутися у центри для біженців та оформити документацію для отримання статусу тимчасового захисту.

З осені 2023 року країна більше не виплачує фінансової допомоги біженцям. Попри це, благодійні організації періодично надають різноманітну допомогу українцям. Також Червоний Хрест допомагає деяким біженцям із житлом - їх селять у хостелах, готелях, гуртожитках терміном до 18 місяців.